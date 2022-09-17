«Ты единственный в своём роде». Александр Зверев обратился к Роджеру Федереру

Олимпийский чемпион 2020 года, пятая ракетка мира Александр Зверев отреагировал на решение 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера завершить карьеру.

«Спасибо Роджеру Федереру за всё, что он сделал для нашего спорта, за то, что вдохновляет миллионы людей во всём мире, и за то, что является настоящим примером для подражания. Мне очень повезло и для меня большая честь, что мне удалось разделить с тобой корт столько раз, эти воспоминания сохранятся навсегда. Поздравляю с легендарной карьерой! Ты единственный в своём роде!» — подписал совместные с Роджером фото Зверев, добавив эмодзи «корона».

Фото: из личного архива Александра Зверева

41-летний Роджер уйдёт из спорта после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237).