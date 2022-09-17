Анастасия Гасанова может пропустить турнир в Южной Корее из-за проблем с въездом в страну

Российская теннисистка Анастасия Гасанова не может получить K-ETA — электронное разрешение на въезд в Южную Корею. Об этом спортсменка рассказала в социальной сети.

«Привет всем! Просто хотела сообщить вам, что я, возможно, не приеду в Корею на следующей неделе из-за проблем с визой. Чтобы въехать в Корею с российским паспортом, необходимо получить K-ETA (электронное разрешение на въезд в страну), которое обычно подтверждается за сутки. Прошло уже несколько дней, а ответа нет.

Мои друзья из европейских стран получили K-ETA за час или максимум за день. Но некоторым моим русским друзьям отказали в получении, а кто-то ждёт уже больше недели», — написала Анастасия Гасанова в социальной сети.

Хардовый турнир категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея) пройдёт с 19 по 25 сентября.