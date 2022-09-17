Хуан-Мартин дель Потро выпустил трогательное обращение к Роджеру Федереру

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро отреагировал на решение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера завершить карьеру.
«Ты сделал теннис уникальным видом спорта. Спасибо, что учил нас своим примером как на корте, так и за его пределами. Я благодарен за то, что участвовал в твоём путешествии и смог сыграть с тобой так много матчей.
Благодарю тебя. Спасибо, что проверял всех нас на прочность, повышал наши стандарты на каждом турнире, в котором принимал участие, за всё, что ты отдал нашему виду спорта, за то, как тепло ты всегда относился ко мне, и за многое другое. Я грущу, потому что не хотел слышать таких новостей. Я желаю тебе прекрасной жизни с Миркой и детьми», — написал дель Потро в своих социальных сетях.
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