Онс Жабер рассказала о забавном случае с Роджером Федерером на Уимблдоне-2021

Вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер рассказала, как восприняла решение швейцарца Роджера Федерера завершить карьеру.

«Это был печальный день для всего спорта. Я не хотела, чтобы он наступил. Это воспринимается ещё тяжелее, потому что Серена и Роджер уходят в один год, это жестоко. Он невероятный игрок.

Я пару раз пересекалась с Роджером, у него отличное чувство юмора. Помню, как он поздравил меня после победы над Игой Свёнтек на Уимблдоне в прошлом году. Я делала растяжку с мужем и тренером, и они хотели с ним сфотографироваться. Так что муж остановил растяжку и побежал фоткаться. Роджер извинился, что отвлёк от меня команду, а я такая: «Можешь их навсегда забирать». Приятный момент.

Он меня очень вдохновлял. Мне особенно нравился его резаный удар. Надеюсь, мы ещё увидим его в теннисном мире», — приводит слова Жабер Eurosport.uk.