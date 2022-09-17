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Тренер Федерера ответил, сможет ли Роджер провести матч на прощальном Кубке Лэйвера

Тренер Федерера ответил, сможет ли Роджер провести матч на прощальном Кубке Лэйвера
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Швейцарец Северин Люти, тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Роджера Федерера, ответил, проведёт ли его подопечный матчи на Кубке Лэйвера.

Ранее 41-летний Федерер сообщил, что этот турнир станет для него последним в карьере. Помимо него, в состав сборной Европы вошли серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.

«Пока ничего не решено окончательно. Я тренировал его на прошлой неделе, на следующей мы снова выйдем на корт. Наша цель состоит в том, чтобы Роджер смог сыграть. Будет это одиночный матч или парный, пока неясно. Он хочет быть в команде, постарается сыграть. Он не хочет быть в центре внимания, но, думаю, реакция публики может нас ошеломить», — приводит слова Люти Blick.

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