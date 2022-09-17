Руне — Федереру: не проходит и недели, чтобы я не посмотрел твой теннис на YouTube
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31-я ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне отреагировал на решение 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера завершить карьеру.
«Не проходит и недели, чтобы я не посмотрел твой теннис на YouTube: на твою работу ног, игру у сетки, подачу, элегантность, форхенд, возврат мячей, я нахожу в этом вдохновение. Твой теннис навсегда останется моим любимым», — написал Руне в своих социальных сетях.
41-летний Роджер уйдёт из спорта после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237).
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