Энди Маррей эмоционально отреагировал на завершение карьеры Федерера

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей прокомментировал завершение карьеры швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
«Очевидно, что он был удивительным игроком. Мне повезло соревноваться с ним в самых больших матчах, на крупнейших турнирах. Да, это снова грустно, грустный день для спорта. Его долголетие, невероятная карьера.
В то время я, вероятно, не ценил его присутствие так сильно, но теперь, оглядываясь назад, понимаю – это удивительно. Невероятно, чего он достиг, а также то, что сделали Рафа и Новак.
Жду встречи с ним на Кубке Лэйвера. Не знаю, сколько он сможет играть. Не говорил с ним об этом. Может быть, у меня будет возможность разделить с ним корт в парном разряде или что-то в этом роде, — это было бы чем-то особенным. Но, как я уже сказал, не знаю, сколько он сможет играть», — цитирует Маррея Sportskeeda.
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