Вероника Кудерметова поделилась свежими фотографиями из Токио

13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала фотографии из Токио (Япония), куда прилетела на хардовый турнир категории WTA-500, который стартует 19 сентября.
Фото: из личного архива Кудерметовой
Фото: из личного архива Кудерметовой
Фото: из личного архива Кудерметовой
«Первый день в Токио», – подписала фото Кудерметова.
На прошедшем US Open – 2022 Кудерметова (18) дошла до 1/8 финала. Она проиграла будущей финалистке турнира Онс Жабер из Туниса со счётом 6:7 (1:7), 4:6. По ходу турнира Вероника обыграла Донну Векич (Хорватия), Марину Заневскую (Бельгия) и Далму Галфи (Венгрия).
25-летняя Кудерметова – чемпионка одного турнира WTA. В 2021 году она выиграла соревнования категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
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