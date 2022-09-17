Агнешка Радваньска уверена, что Наоми Осака не вернётся на прежний высокий уровень

Бывшая польская теннисистка, экс вторая ракетка мира Агнешка Радваньска уверена, что четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака не вернётся на прежний высокий уровень.

«Она богиня в Японии и не жалуется на отсутствие популярности в США. Я знаю эту девушку и знаю, что она не тот человек, который любит ходить сиять и быть в центре внимания. Я не удивлена, что она не может нести такого бремени. К сожалению, давление на неё всё ещё растёт, все ожидают от неё побед. Боюсь, Наоми не вернётся на свой прежний уровень», — приводит слова Радваньской Sportskeeda.

На данный момент Осака является 48-й ракеткой мира. Последний выигранный турнир японки — «Ролан Гаррос» в 2021 году. Осака также выиграла «Ролан Гаррос» в 2019 году и US Open в 2018 и 2020 годах.