Энди Маррей раскритиковал формат Кубка Дэвиса из-за трудности в получении мотивации

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей раскритиковал формат Кубка Дэвиса.

«Я имею в виду то, что не встречал игрока, который любит играть «мёртвые» матчи. Очень трудно быть мотивированным. Да, недостаток этого формата в том, что у вас по сути в воскресенье, в последний день, нет тенниса. То есть теннис есть, но он какой-то никакой. Его цель приносить энергию и страсть для болельщиков и игроков. Хотелось бы, чтобы какая-то цель была и в последний день соревнований», — цитирует Маррея Sportskeeda.

На Кубке Дэвиса в группе D Великобритания, которую представляет Маррей, занимает последнее место, проиграв два матча из двух: сборным США и Нидерландов. Матч с Казахстаном — в запасе.