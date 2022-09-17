Катержина Синякова вышла в полуфинал турнира в Словении, обыграв Ясмине Паолини

Чешская теннисистка Катержина Синякова вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения), в трёх сетах обыграв действующую победительницу турнира, итальянку Ясмине Паолини.

Синякова одержала победу со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты. На счету Паолини ни одного эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 13. Синякова пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.

В полуфинале Синякова сразится с немкой Анной-Леной Фридзам. Во втором полуфинале встретятся Елена Рыбакина (Казахстан) — Ана Богдан (Румыния).

Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024.