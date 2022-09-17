17-летняя Линда Фрухвиртова вышла в финал турнира в Ченнаи. Это её первый финал в карьере
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17-летняя чешская теннисистка Линда Фрухвиртова вышла в финал хардового турнира WTA-250 в Ченнаи (Индия), обыграв аргентинку Надию Подороску.
Фрухвиртова одержала победу со счётом 5:7, 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 53 минуты. На счету Подороски три эйса, девять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 15. Фрухвиртова дважды подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15 возможных.
В финале Линда встретится с победительницей пары Кэйти Суон (Великобритания) — Магда Линетт (Польша). По пути к финалу Фрухвиртова обыграла таких теннисисток, как китаянка Энь Шо Лян, шведка Ребекка Петерсон, россиянка Варвара Грачёва.
Призовой фонд турнира составил $ 251 750.
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