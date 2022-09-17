Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

17-летняя Линда Фрухвиртова вышла в финал турнира в Ченнаи. Это её первый финал в карьере

17-летняя Линда Фрухвиртова вышла в финал турнира в Ченнаи. Это её первый финал в карьере
Комментарии

17-летняя чешская теннисистка Линда Фрухвиртова вышла в финал хардового турнира WTA-250 в Ченнаи (Индия), обыграв аргентинку Надию Подороску.

Фрухвиртова одержала победу со счётом 5:7, 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 53 минуты. На счету Подороски три эйса, девять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 15. Фрухвиртова дважды подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15 возможных.

В финале Линда встретится с победительницей пары Кэйти Суон (Великобритания) — Магда Линетт (Польша). По пути к финалу Фрухвиртова обыграла таких теннисисток, как китаянка Энь Шо Лян, шведка Ребекка Петерсон, россиянка Варвара Грачёва.

Призовой фонд турнира составил $ 251 750.

Ченнаи. 1/2 финала
17 сентября 2022, суббота. 16:40 МСК
Надия Подороска
298
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 4
5 		6 6
         
Линда Фрухвиртова
130
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022