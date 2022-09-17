Доминик Тим вышел в финал челленджера во Франции. Это первый финал австрийца с 2020 года

Победитель Открытого чемпионата США и бывшая третья ракетка мира Доминик Тим вышел в финал челленджера в Ренне (Франция), в двух сетах обыграв француза Юго Гастона.

Тим одержал победу со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. На счету Гастона пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми. Тим 11 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

Тим одержал третью победу в трёх матчах над Гастоном. В предыдущих матчах в упорной борьбе австриец одерживал победу (в пяти сетах на Открытом чемпионате Франции — 2020 и в трёх партиях на турнире в Гштааде).

В финале челленджера австриец встретится с французом Уго Умбером. Последний раз в финал Тим выходил на Итоговом турнире в 2020 году.