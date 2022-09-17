Магда Линетт на отказе Кэйти Суон вышла в финал турнира в Ченнаи
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Польская теннисистка Магда Линетт вышла в финал хардового турнира WTA-250 в Ченнаи (Индия), на отказе обыграв британку Кэйти Суон. Суон не смогла продолжить матч в первом сете при счёте 0:3.
В финале Линетт встретится с чешской теннисисткой Линдой Фрухвиртовой, которая, в свою очередь, в полуфинале обыграла аргентинку Надию Подороску со счётом 5:7, 6:2, 6:4. Отметим, что чешка впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA.
По пути к финалу Линетт обыграла японку Моюку Учижиму (6:4, 6:0), россиянку Оксану Селехметьеву (6:2, 6:0) и канадку Ребекку Марино (7:6 (12:10), 6:3). Фрухвиртова же победила таких теннисисток, как китаянка Энь Шо Лян, шведка Ребекка Петерсон, россиянка Варвара Грачёва.
Призовой фонд турнира составил $ 251 750.
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