Карен Хачанов высказался о завершении карьеры Роджера Федерера

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал завершение карьеры швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
«Такой момент наступил. Всем в какой-то степени грустно, но рано или поздно все приходят к этому. Легендарный теннисист, один из моих любимых. Думаю, что он не будет тренером, а будет заниматься академией с детьми. С профессионалами, думаю, вряд ли кто-то потянет», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237).
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