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Елена Рыбакина вышла в финал на турнире в Словении, отдав сопернице лишь два гейма

Елена Рыбакина вышла в финал на турнире в Словении, отдав сопернице лишь два гейма
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения), в двух сетах обыграв румынку Ану Богдан.

Рыбакина одержала победу со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. На счету Богдан ни одного эйса, одна двойная ошибка и ноль реализованных брейк-пойнтов из восьми. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми возможных.

В финале Рыбакина встретится с победительницей пары Катержина Синякова (Чехия) — Анна-Лена Фридзам (Германия). По пути к финалу Елена обыграла немку Лауру Зигемунд, чешку Терезу Мартинцову, украинку Лесю Цуренко (отказ).

Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024.

Порторож. 1/2 финала
17 сентября 2022, суббота. 20:00 МСК
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Ана Богдан
65
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
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