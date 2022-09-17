Хачанов: Алькарас заслуженно стал первой ракеткой мира — сто процентов

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал достижение 19-летнего испанца Карлоса Алькараса, который стал первой ракеткой мира.

«Алькарас заслуженно стал первой ракеткой мира — сто процентов», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на US Open 2022 года Карен Хачанов дошёл до полуфинала, где его соперником был представитель Норвегии Каспер Рууд, одержавший победу со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2. По ходу соревнований Карен победил Дениса Кудлу (США), Тьяго Монтейро (Бразилия), Джека Дрэйпера (Великобритания), Пабло Карреньо-Бусту (Испания, 12) и Ника Кирьоса (Австралия, 27). В финале турнира Рууд уступил 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, выигравшему решающий матч со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.