Карлос Алькарас опубликовал пост после первого поражения в статусе первой ракетки мира

Испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост после первого поражения в статусе первой ракетки мира. Испанец не смог одолеть представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в матче группового этапа Кубка Дэвиса. Матч завершился со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

«Сегодня я отдал всё, что у меня было, но поражение убежало из-за мелких деталей! Осталось подумать о воскресных матчах! Поехали! Мы хотим быть в Малаге!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Согласно регламенту соревнований в решающую стадию выйдут по две лучшие команды каждой из четырёх групп. Плей-офф состоится в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября.

Напомним, 19-летний Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. После этой победы испанец занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира.