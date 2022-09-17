Испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост после первого поражения в статусе первой ракетки мира. Испанец не смог одолеть представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в матче группового этапа Кубка Дэвиса. Матч завершился со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.
«Сегодня я отдал всё, что у меня было, но поражение убежало из-за мелких деталей! Осталось подумать о воскресных матчах! Поехали! Мы хотим быть в Малаге!» — написал Алькарас в социальных сетях.
Согласно регламенту соревнований в решающую стадию выйдут по две лучшие команды каждой из четырёх групп. Плей-офф состоится в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября.
Напомним, 19-летний Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. После этой победы испанец занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира.
- 17 сентября 2022
-
23:12
-
23:06
-
22:19
-
21:52
-
21:33
-
21:19
-
21:13
-
21:09
-
20:58
-
20:27
-
20:02
-
19:49
-
19:36
-
19:19
-
18:49
-
18:29
-
18:09
-
17:38
-
17:27
-
17:07
-
16:58
-
16:45
-
15:01
-
14:39
-
14:25
-
12:46
-
11:56
-
11:20
-
11:17
-
10:05
-
09:55
-
09:40
-
08:00
-
06:54
-
06:36