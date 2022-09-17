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Катержина Синякова вышла в финал турнира в Словении, где сыграет с Рыбакиной

Катержина Синякова вышла в финал турнира в Словении, где сыграет с Рыбакиной
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Чешская теннисистка Катержина Синякова вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения), в двух сетах обыграв немку Анну-Лену Фридзам.

Синякова одержала победу со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Фридзам один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Синякова пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 10.

В финале Синякова встретится с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, которая в полуфинале в двух сетах обыграла румынку Ану Богдан. По пути к финалу Елена обыграла немку Лауру Зигемунд, чешку Терезу Мартинцову, украинку Лесю Цуренко (отказ).

Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024. Финальный матч состоится 18 сентября.

Порторож. 1/2 финала
17 сентября 2022, суббота. 21:40 МСК
Анна-Лена Фридзам
213
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5  
6 		7  
         
Катержина Синякова
82
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
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