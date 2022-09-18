Видеообзор победы Рыбакиной над Богдан в полуфинале турнира в Словении
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения), в двух сетах обыграв румынку Ану Богдан.
Рыбакина одержала победу со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Рыбакина — Богдан:
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
В финале Рыбакина встретится с Катержиной Синяковой (Чехия), которая в полуфинале победила немку Анну-Лену Фридзам со счётом 6:1, 7:5. По пути к финалу Елена обыграла немку Лауру Зигемунд, чешку Терезу Мартинцову, украинку Лесю Цуренко (отказ).
Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024.
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