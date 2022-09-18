Берреттини и Пол стали запасными на предстоящем Кубке Лэйвера

15-я ракетка мира Маттео Берреттини и американец Томми Пол (29-й номер мужского мирового рейтинга) вошли в число запасных игроков на Кубок Лэйвера – 2022, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.



Об этом сообщил официальный сайт турнира.



Отмечается, что запасные игроки могут соревноваться вместо одного из своих партнёров по команде, если какой-либо из них получил травму или снялся с турнира. Они являются неотъемлемыми членами своих команд и участвуют во всех выступлениях вместе с ними.



За сборную Европы в предстоящем Кубке Лэйвера в полном составе сыграет «Большая четвёрка» — швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей и серб Новак Джокович, а также грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.



Сборная Мира выглядит следующим образом:



Феликс Оже-Альяссим (Канада);

Тейлор Фритц (США);

Диего Шварцман (Аргентина);

Джек Сок (США);

Алекс де Минор (Австралия);

Фрэнсис Тиафо (США).

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