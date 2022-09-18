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Прошла жеребьёвка турнира ATP-250 в Метце, где сыграют Медведев, Карацев, Хуркач и Тим

Прошла жеребьёвка турнира ATP-250 в Метце, где сыграют Медведев, Карацев, Хуркач и Тим
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Опубликованы результаты жеребьёвки турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), который пройдёт с 19 по 25 сентября.

Сетку соревнований возглавил чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Он пропустит первый круг, а во втором сыграет с победителем матча квалифаер – Жоау Соуза (Португалия).

Второй номер посева получил десятая ракетка мира, действующий чемпион поляк Хуберт Хуркач. Во втором раунде он сразится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) – Ришар Гаске (Франция).

В Метце сыграет ещё один россиянин Аслан Карацев (6). Его первым соперником станет итальянец Лоренцо Сонего.

Другие интересные матчи первого круга Метца:

Жиль Симон (Франция, WC) – Давид Гоффен (Бельгия)
Уго Умбер (Франция, WC) – Бенжамен Бонзи (Франция)
Юго Гастон (Франция) – Себастьян Корда (США).

Призовой фонд соревнований в Метце составил более € 597 тыс.

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