Доминик Тим: ни у кого не было и не будет такой элегантности в движениях, как у Федерера

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим отреагировал на решение 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера завершить карьеру.
«Это очень печальная новость для всех любителей тенниса, потому что ни у кого до Роджера не было такой элегантности и, вероятно, не будет после него. То, как он двигался по корту, практически порхал, это было невероятно красиво. Мне посчастливилось несколько раз сыграть с ним, провести пару тренировок и Кубок Лэйвера. Я действительно буду скучать. Надеюсь, он останется в теннисе, продолжит выступать на выставочных турнирах.
Я очень чётко помню, где я был и что делал, когда Роджер выиграл финал Открытого чемпионата Австралии 2017 года, сражаясь с Рафаэлем Надалем. Как по мне, это был уникальный момент в истории спорта и одно из величайших возвращений», — приводит слова Тима Ouest France.
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