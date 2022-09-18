Опубликована сетка турнира в Сеуле, где сыграют Радукану, Остапенко, Александрова и Бушар

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея), который пройдёт с 19 по 25 сентября.
Сетку соревнований возглавила чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 15-я ракетка мира латвийка Елена Остапенко. Её первой соперницей станет местная теннисистка Бо ен Чжон (WC). Второй номер посева у россиянки Екатерины Александровой, которая на старте сразится с американкой Айшой Мухаммад.
В Сеуле также сыграют россиянки Анастасия Гасанова, Варвара Грачёва и Анна Блинкова. В первом раунде Грачёва (5) сразится с Блинковой, соперница Гасановой определится по итогам квалификации.
Другие интересные противостояния первого круга турнира в Сеуле:
Эмма Радукану (Великобритания, 6) — Моюка Учижима (Япония).
Татьяна Мария (Германия, 7) – Эжени Бушар (Канада).
Линда Фрухвиртова (Чехия) – Янина Викмайер (Бельгия).
Соревнования в Сеуле не проводились с 2019 года из-за пандемии коронавируса. В 2019-м титул завоевала чешка Каролина Мухова.
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