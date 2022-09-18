Проблемы Гасановой решились. Теннисистка вылетает на турнир в Сеул

Российская теннисистка Анастасия Гасанова отправляется на хардовый турнир категории WTA-250 в Сеул (Южная Корея). Она опубликовала в социальной сети фото билета на самолёт. Ранее спортсменка сообщала, что не может получить K-ETA — электронное разрешение на въезд в Южную Корею.

Фото: Из личного архива Анастасии Гасановой

«Угадайте что? Корея, вот и я!» — подписала фотографию Анастасия Гасанова в социальной сети.

Хардовый турнир категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея) пройдёт с 19 по 25 сентября. Соперница Анастасии Гасановой (147-е место в рейтинге) в матче первого круга определится по итогам квалификации.

Соревнования в Сеуле не проводились с 2019 года из-за пандемии коронавируса. В 2019-м победу одержала чешская теннисистка Каролина Мухова.