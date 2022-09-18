Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль, Джокович, Тим, Чилич, Шаповалов и другие описали Роджера Федерера одним словом

Надаль, Джокович, Тим, Чилич, Шаповалов и другие описали Роджера Федерера одним словом
Комментарии

Пресс-служба ATP опубликовала в социальных сетях милый ролик в честь 20-кратного чемпион турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера. Теннисистов попросили одним словом описать легендарного игрока.

Ответы теннисистов:

Рафаэль Надаль: я думаю, фантастический.
Новак Джокович: уважение.
Григор Димитров: гений.
Доминик Тим: магия.
Денис Шаповалов: идол.
Диего Шварцман: нереальный.
Марин Чилич: элегантность.
Давид Гоффен: легенда.

41-летний Федерер уйдёт из спорта после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) на следующей неделе, с 23 по 25 сентября. За карьеру швейцарец завоевал 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237).

Федерера прокачал футболист. С его помощью Роджер победил в себе Кирьоса и стал иконой Федерера прокачал футболист. С его помощью Роджер победил в себе Кирьоса и стал иконой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022