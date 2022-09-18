Надаль, Джокович, Тим, Чилич, Шаповалов и другие описали Роджера Федерера одним словом

Пресс-служба ATP опубликовала в социальных сетях милый ролик в честь 20-кратного чемпион турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера. Теннисистов попросили одним словом описать легендарного игрока.

Ответы теннисистов:

Рафаэль Надаль: я думаю, фантастический.

Новак Джокович: уважение.

Григор Димитров: гений.

Доминик Тим: магия.

Денис Шаповалов: идол.

Диего Шварцман: нереальный.

Марин Чилич: элегантность.

Давид Гоффен: легенда.

41-летний Федерер уйдёт из спорта после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) на следующей неделе, с 23 по 25 сентября. За карьеру швейцарец завоевал 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237).