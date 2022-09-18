Надаль поддержал сборную Испании по баскетболу, которая сыграет в финале чемпионата Европы

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях ролик в поддержку национальной сборной по баскетболу.
В видео Надаль появляется с оголённым торсом, после чего надевает майку сборной Испании по баскетболу и мотивационно машет кулаком.
«Поехали, Испания! Финал! Ещё одно веселье», — подписал видео Надаль.
Напомним, сегодня, 18 сентября состоится финал мужского Евробаскета, где за чемпионство поборются сборная Испании и Франции.
Сборная Испании начинала турнир в группе А, одержав там четыре победы — над Болгарией (114:87), Грузией (90:64), Черногорией (82:65), Турцией (72:69) — и потерпев неожиданное поражение в матче с Бельгией (73:83). В 1/8 финала испанцы в овертайме переиграли Литву (102:94), в четвертьфинале оказались сильнее сборной Финляндии (100:90), а в полуфинале сломили сопротивление крепкой Германии (96:91).
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