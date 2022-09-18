Джокович сыграет в паре с завершающим карьеру Эрлихом на турнире в Тель-Авиве

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович сыграет на турнире категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль) как в одиночном, так и в парном разряде, сообщает журналист Марк Штейн.
Напарником Джоковича станет израильтянин Джонатан Эрлих. Для 45-летнего израильтянина домашний турнир станет последним в профессиональной карьере. Примечательно, что именно с Эрлихом Джокович завоевал свой единственный титул в парном разряде, это произошло в 2010 году в Лондоне (Queen’s Club).
Эрлих – бывшая пятая ракетка мира и чемпион 22 турниров в парном разряде, в том числе Australian Open – 2008 (с Энди Рамом). В данный момент Джонатан является капитаном сборной Израиля на Кубке Дэвиса.
Соревнования в Тель-Авиве пройдут с 26 сентября по 2 октября.
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