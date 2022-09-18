Тони Надаль — о Федерере: он сумел превзойти собственный вид спорта и стать эталоном

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, высказался о завершении карьеры швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

«В моменты своего максимального вдохновения казалось, что он играет во что-то другое. Он много лет радовал нас тонкими ударами, мастерскими залпами. К счастью для нас, поддерживать этот уровень на протяжении всего матча, даже для него, было очень трудно. Но я должен сказать, что, несмотря на то что я был свидетелем дьявольских ударов, которые получил мой племянник, мне очень повезло, что я смог это увидеть.



Я бы сказал, что вряд ли кому-то удалось сравняться с ним в умении сочетать элегантность и пластичность движений с эффективностью и точностью ударов. Федерер сумел превзойти собственный вид спорта и стать мировым эталоном, очаровав много людей за пределами тенниса», — приводит слова Надаля Sportskeeda.