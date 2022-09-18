Халеп обратилась к Федереру, который объявил о завершении карьеры

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп опубликовала пост в своих социальных сетях, в котором отреагировала на завершение карьеры швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

Фото: из личного архива Халеп

«Больше никогда не будет другого Роджера, и я благодарна, что у меня была возможность играть в ту же эпоху, что и он», – написала Халеп в социальных сетях.

Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237). Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.