Халеп обратилась к Федереру, который объявил о завершении карьеры
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп опубликовала пост в своих социальных сетях, в котором отреагировала на завершение карьеры швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
Фото: из личного архива Халеп
«Больше никогда не будет другого Роджера, и я благодарна, что у меня была возможность играть в ту же эпоху, что и он», – написала Халеп в социальных сетях.
Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237). Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.
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