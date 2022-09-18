Доминик Тим не смог выиграть первый финал с 2020 года, уступив второй сет 0:6

Австрийский теннисист Доминик Тим, занимающий 216-ю строчку мирового рейтинга, в двух сетах потерпел поражение от представителя Франции Уго Умбера (139-й номер рейтинга) в финальном матче челленджера в Ренне (Франция).

Встреча, продолжавшаяся 1 час 16 минут, завершилась в пользу Умбера со счётом 6:3, 6:0. Австриец выполнил три эйса, один раз ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти. Французский теннисист семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

Для Уго Умбера титул в Ренне стал четвёртым в карьере. До этого 24-летний спортсмен выигрывал турниры в Галле (Германия, 2021), Антверпене (Бельгия) и Окленде (Новая Зеландия) в 2020 году.