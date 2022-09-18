Энди Маррей одержал первую победу на Кубке Дэвиса — 2022
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей одержал первую победу на Кубке Дэвиса — 2022, обыграв казахстанского теннисиста Дмитрия Попко.
Маррей одержал победу со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. На счету Попко три эйса, одна двойная ошибка, один реализованный брейк-пойнт из трёх. Маррей девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести возможных.
В группе D сборная Великобритании, за которую выступает Маррей, занимает третье место. Для Маррея матч с Попко является первым в одиночном разряде. До этого британец играл в паре с Джо Солсбери, с которым они проиграли два матча из двух.
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