Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей одержал первую победу на Кубке Дэвиса — 2022, обыграв казахстанского теннисиста Дмитрия Попко.

Маррей одержал победу со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. На счету Попко три эйса, одна двойная ошибка, один реализованный брейк-пойнт из трёх. Маррей девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести возможных.

В группе D сборная Великобритании, за которую выступает Маррей, занимает третье место. Для Маррея матч с Попко является первым в одиночном разряде. До этого британец играл в паре с Джо Солсбери, с которым они проиграли два матча из двух.