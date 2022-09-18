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Энди Маррей одержал первую победу на Кубке Дэвиса — 2022

Энди Маррей одержал первую победу на Кубке Дэвиса — 2022
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей одержал первую победу на Кубке Дэвиса — 2022, обыграв казахстанского теннисиста Дмитрия Попко.

Маррей одержал победу со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. На счету Попко три эйса, одна двойная ошибка, один реализованный брейк-пойнт из трёх. Маррей девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести возможных.

В группе D сборная Великобритании, за которую выступает Маррей, занимает третье место. Для Маррея матч с Попко является первым в одиночном разряде. До этого британец играл в паре с Джо Солсбери, с которым они проиграли два матча из двух.

Кубок Дэвиса 2022. Группа D
18 сентября 2022, воскресенье. 16:20 МСК
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Дмитрий Попко
Казахстан
Дмитрий Попко
Д. Попко
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