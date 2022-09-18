Первый тренер Алькараса рассказал о первых уникальных достижениях подопечного
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Кико Наварро, первый тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал о первых уникальных достижениях подопечного.
«Когда ему было 14–15 лет, он выиграл региональный чемпионат, обыграв по ходу турнира трёх-четырёх игроков, которые были старше него. Его это очень мотивировало. Далее он прошёл квалификацию на национальный чемпионат в этой категории. Он выиграл турнир в Лериде, играя против соперников значительно больше него», — цитирует Наварро Eurosport.es.
Напомним, 19-летний Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. После этой победы испанец занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира.
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