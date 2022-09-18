«Воскресное пиво с моей булочкой». Касаткина поделилась новыми фото с Забияко

Российская теннисистка Дарья Касаткина (11-й номер мирового рейтинга) опубликовала свежие фотографии с фигуристкой Натальей Забияко.
«Воскресное пиво с моей булочкой», — написала Касаткина в социальных сетях, отметив аккаунт Забияко.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ КАСАТКИНОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ КАСАТКИНОЙ
Дарья Касаткина за свою карьеру выиграла шесть титулов под эгидой WTA. Теннисистка побеждала на турнирах в Чарльстоне (2017), Кубке Кремля (2018), Санкт-Петербурге и Мельбурне (оба 2021), Сан-Хосе и Гранби (оба в 2022 году). Напомним, в середине июля Касаткина сделала каминг-аут, а также раскрыла, что встречается с Забияко.
Фигуристка Наталья Забияко в паре с Александром Энбертом становилась серебряным призёром Олимпийских игр (2018, командный турнир) и бронзовым призёром чемпионата Европы (2018).
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