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«Воскресное пиво с моей булочкой». Касаткина поделилась новыми фото с Забияко

«Воскресное пиво с моей булочкой». Касаткина поделилась новыми фото с Забияко
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Российская теннисистка Дарья Касаткина (11-й номер мирового рейтинга) опубликовала свежие фотографии с фигуристкой Натальей Забияко.

«Воскресное пиво с моей булочкой», — написала Касаткина в социальных сетях, отметив аккаунт Забияко.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ КАСАТКИНОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ КАСАТКИНОЙ

Дарья Касаткина за свою карьеру выиграла шесть титулов под эгидой WTA. Теннисистка побеждала на турнирах в Чарльстоне (2017), Кубке Кремля (2018), Санкт-Петербурге и Мельбурне (оба 2021), Сан-Хосе и Гранби (оба в 2022 году). Напомним, в середине июля Касаткина сделала каминг-аут, а также раскрыла, что встречается с Забияко.

Фигуристка Наталья Забияко в паре с Александром Энбертом становилась серебряным призёром Олимпийских игр (2018, командный турнир) и бронзовым призёром чемпионата Европы (2018).

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