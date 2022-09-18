Феррер — об Алькарасе: он напоминает мне Рафу. Они физически и умственно превосходят всех

Экс третья ракетка мира, испанец Давид Феррер сравнил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с Рафаэлем Надалем.

«Ясно, что Алькарас особенный игрок, другой. Он берёт на себя эти обязанности, не боится, всегда хочет большего. Это то, что поражает меня в нём, он напоминает мне Рафу, когда он был в этом возрасте. У Надаля не было проблем с реакцией на давление. Кроме того, в теннисе они физически и умственно превосходят всех в этом возрасте», — приводит слова Феррера Sportskeeda.

Напомним, 19-летний Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. После этой победы испанец занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира.