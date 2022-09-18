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Фрухвиртова стала победительницей турнира в Ченнаи. Она выиграла первый финал в карьере

Фрухвиртова стала победительницей турнира в Ченнаи. Она выиграла первый финал в карьере
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Чешская теннисистка Линда Фрухвиртова (130-я в рейтинге WTA) стала победительницей хардового турнира WTA-250 в Ченнаи (Индия), в финальном матче одержав волевую победу над полькой Магдой Линетт (67-я в рейтинге WTA). Для Фрухвиртовой это первый финал в карьере.

Фрухвиртова одержала победу со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту. Линетт трижды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету Фрухвиртовой один эйс, три двойные ошибки, два реализованных брейк-пойнта из пяти возможных.

На пути к трофею Фрухвиртова победила таких теннисисток, как китаянка Энь Шо Лян, шведка Ребекка Петерсон, россиянка Варвара Грачёва.

Призовой фонд турнира составил $ 251 750.

Ченнаи. Финал
18 сентября 2022, воскресенье. 16:35 МСК
Магда Линетт
67
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Линда Фрухвиртова
130
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
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