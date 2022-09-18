Оже-Альяссим: хочу сохранить свой уровень игры и попасть на Итоговый турнир в Турине

13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал своё выступление на Кубке Дэвиса и рассказал о желании сыграть на Итоговом турнире ATP.

«На Кубке Дэвиса мой уровень тенниса был на хорошем уровне. Я очень доволен своей игрой. Мне удалось восстановиться после US Open. Чувствую, что моя игра на правильном пути. В целом, несмотря на несколько обидных поражений, в этом году выступления на турнирах довольно удачные.



Я хочу остаться на этом уровне и достичь ещё одной цели – попадания на Итоговый турнир в Турине. Это было бы идеальным завершением отличного сезона. Очень приятно видеть улыбки на лицах. Я очень рад, что приехал и сыграл на уровне, который помог Канаде выйти в четвертьфинал», — цитирует Оже-Альяссима Tennis.com.

Канадец на Кубке Дэвиса одержал две победы в трёх матчах. Феликс переиграл испанца Карлоса Алькараса и серба Миомира Кецмановича, уступив представителю Южной Кореи Квон Сон У.