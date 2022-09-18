17-летняя Фрухвиртова: хочется быстрее взять ТБШ, но мне всё равно, будет это в 19 или 20

Чешская теннисистка Линда Фрухвиртова, победившая на турнире серии WTA-250 в Ченнаи, высказалась о своих перспективах в теннисе. В финале соревнований в Индии 130-я ракетка мира оказалась сильнее представительницы Польши Магды Линетт — 4:6, 6:3, 7:5.

«Ещё когда я была совсем маленькой, ко мне и сестре Бренде всегда было приковано внимание, даже если это был национальный турнир до 10 лет. Я привыкла, что люди следят за моими матчами. Я пока не в том положении, чтобы думать, что к концу следующего сезона или лета должна войти в топ-50 или топ-60 мирового рейтинга. Мне бы очень хотелось добиться таких результатов, при которых я смогу играть в основных сетках крупных турниров и «Больших шлемов».



Мы видим, что подросток может выиграть турнир «Большого шлема», но не думаю, что можно доминировать и выиграть много «Шлемов» в 15-16 лет, как это было в прошлом. Конечно, хочется как можно скорее выиграть «Большой шлем», но мне всё равно, сделаю я это в 19 или в 20 лет. Я просто буду выкладываться по максимуму, а там посмотрим», — приводит слова чешки пресс-служба WTA.