Видеообзор победы Фрухвиртовой над Линетт в финале турнира в Ченнаи
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Чешская теннисистка Линда Фрухвиртова (130-я в рейтинге WTA) стала победительницей хардового турнира WTA-250 в Ченнаи (Индия), в финальном матче одержав волевую победу над полькой Магдой Линетт (67-я в рейтинге WTA). Для Фрухвиртовой это первый финал в карьере.
Фрухвиртова одержала победу со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Фрухвиртова — Линетт:
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
На пути к трофею Фрухвиртова победила таких теннисисток, как китаянка Энь Шо Лян, шведка Ребекка Петерсон, россиянка Варвара Грачёва.
Призовой фонд турнира составил $ 251 750.
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