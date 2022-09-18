Видеообзор победы Фрухвиртовой над Линетт в финале турнира в Ченнаи

Чешская теннисистка Линда Фрухвиртова (130-я в рейтинге WTA) стала победительницей хардового турнира WTA-250 в Ченнаи (Индия), в финальном матче одержав волевую победу над полькой Магдой Линетт (67-я в рейтинге WTA). Для Фрухвиртовой это первый финал в карьере.

Фрухвиртова одержала победу со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Фрухвиртова — Линетт:

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

На пути к трофею Фрухвиртова победила таких теннисисток, как китаянка Энь Шо Лян, шведка Ребекка Петерсон, россиянка Варвара Грачёва.

Призовой фонд турнира составил $ 251 750.