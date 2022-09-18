Алькарас одержал первую победу в статусе первой ракетки мира
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Испанский теннисист Карлос Алькарас (первый номер мирового рейтинга) в двух сетах переиграл представителя Южной Кореи Квон Сон У в матче группового этапа Кубка Дэвиса. Турнир проходит в Валенсии, Болонье, Глазго и Гамбурге.
Встреча, продолжавшаяся 1 час 47 минут, завершилась в пользу Алькараса со счётом 6:4, 7:6 (7:1). Испанец выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Квон Сон У дважды подал навылет, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
Таким образом, сборная Испании одолела Южную Корею на Кубке Дэвиса. До этого Роберто Баутиста-Агут в двух сетах оказался сильнее Хон Сон Чана — 6:1, 6:3. Испанцы также переиграли команду Сербии (3:0) и уступили Канаде (1:2).
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