Определились все четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса — 2022
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18 сентября завершился групповой этап Кубка Дэвиса, который проходил в Валенсии, Болонье, Глазго и Гамбурге. По итогам соревнований стали известны все четвертьфинальные пары турнира.
- Италия — США
- Германия — Канада
- Испания — Хорватия
- Нидерланды — Австралия
Наиболее успешно на групповом этапе выступили команды Нидерландов и Германии, не потерпевшие ни одного поражения. Финальная стадия Кубка Дэвиса пройдёт в испанской Малаге с 22 по 27 ноября.
Действующим победителем соревнований является сборная России. 5 декабря 2021 года в Мадриде команда Шамиля Тарпищева в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса, в решающем матче со счётом 2-0 переиграв сборную Хорватии. Российские теннисисты пропускают турнир из-за отстранения решением ITF.
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