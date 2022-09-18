Определились все четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса — 2022

18 сентября завершился групповой этап Кубка Дэвиса, который проходил в Валенсии, Болонье, Глазго и Гамбурге. По итогам соревнований стали известны все четвертьфинальные пары турнира.

Италия — США

Германия — Канада

Испания — Хорватия

Нидерланды — Австралия

Наиболее успешно на групповом этапе выступили команды Нидерландов и Германии, не потерпевшие ни одного поражения. Финальная стадия Кубка Дэвиса пройдёт в испанской Малаге с 22 по 27 ноября.

Действующим победителем соревнований является сборная России. 5 декабря 2021 года в Мадриде команда Шамиля Тарпищева в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса, в решающем матче со счётом 2-0 переиграв сборную Хорватии. Российские теннисисты пропускают турнир из-за отстранения решением ITF.