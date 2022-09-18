Опубликована сетка турнира в Сан-Диего, где выступят Эванс, Попырин и Бруксби

Стала известна сетка турнира категории ATP-250 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 19 по 25 сентября на хардовом покрытии.

Первым сеяным соревнований стоит представитель Великобритании Даниэль Эванс. Вторым по рейтингу станет американский теннисист Дженсон Бруксби. Оба игрока на правах сеяных сыграют свои первые матчи в 1/8 финала, как и Маркос Гирон (3), и Педро Мартинес-Портеро (4).

Австралиец Алексей Попырин встретится с соотечественником Джеймсом Даквортом, Фернандо Вердаско, получивший уайлд-кард, сразится с Денисом Кудлой, а Брэндон Накашима проведёт матч с Захари Свайдой.

Также специальное приглашение на турнир получил Брендон Холт, а лаки-лузером стал австралиец Кристофер О'Коннелл. Призовой фонд соревнований составит $ 612 000.