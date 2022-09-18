Билл Гейтс тепло обратился к завершившему карьеру Роджеру Федереру
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Сооснователь компании Microsoft американский предприниматель Билл Гейтс прокомментировал завершение карьеры швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
«Ты являешься для меня большим другом и источником вдохновения для многих теннисистов. Мне повезло, что я много раз видел, как ты творишь своё волшебство на корте. И я рад видеть, как растёт твоя благотворительная деятельность. Желаю тебе удачи на следующем этапе жизни», — написал Гейтс в своих социальных сетях.
Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.
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