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Катержина Синякова сенсационно обыграла Елену Рыбакину в финале турнира в Словении

Катержина Синякова сенсационно обыграла Елену Рыбакину в финале турнира в Словении
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Чешская теннисистка Катержина Синякова выиграла хардовый турнир категории WTA-250 в Портороже (Словения), в трёх сетах обыграв казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину.

Синякова одержала победу со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. Рыбакина восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи возможных. На счету Синяковой один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

По пути к трофею Синякова обыграла таких теннисисток, как итальянка Мартина Тревизан, британка Джоди Бёррэдж, итальянка Ясмине Паолини, немка Анна-Лена Фридзам.

Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024.

Порторож. Финал
18 сентября 2022, воскресенье. 19:10 МСК
Катержина Синякова
82
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		7 7 6
7 7 		6 5 4
         
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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