Катержина Синякова сенсационно обыграла Елену Рыбакину в финале турнира в Словении

Чешская теннисистка Катержина Синякова выиграла хардовый турнир категории WTA-250 в Портороже (Словения), в трёх сетах обыграв казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину.

Синякова одержала победу со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. Рыбакина восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи возможных. На счету Синяковой один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

По пути к трофею Синякова обыграла таких теннисисток, как итальянка Мартина Тревизан, британка Джоди Бёррэдж, итальянка Ясмине Паолини, немка Анна-Лена Фридзам.

Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024.