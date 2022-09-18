Катержина Синякова сенсационно обыграла Елену Рыбакину в финале турнира в Словении
Поделиться
Чешская теннисистка Катержина Синякова выиграла хардовый турнир категории WTA-250 в Портороже (Словения), в трёх сетах обыграв казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину.
Синякова одержала победу со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. Рыбакина восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи возможных. На счету Синяковой один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
По пути к трофею Синякова обыграла таких теннисисток, как итальянка Мартина Тревизан, британка Джоди Бёррэдж, итальянка Ясмине Паолини, немка Анна-Лена Фридзам.
Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024.
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
22:44
-
22:23
-
22:19
-
21:53
-
21:37
-
21:36
-
21:11
-
21:06
-
20:44
-
20:43
-
20:20
-
20:20
-
19:57
-
19:43
-
19:18
-
18:41
-
18:39
-
18:21
-
17:56
-
17:48
-
17:29
-
17:08
-
15:39
-
15:34
-
15:09
-
14:22
-
13:06
-
12:54
-
11:58
-
11:39
-
10:47
-
09:45
-
05:53
-
04:57
-
04:16
Партнерский контент