Рублёв, Вавринка, Шварцман и другие теннисисты ответили на вопрос, почему им нравится ATP

Мужская теннисная организация (ATP) провела опрос среди теннисистов. Спортсменов спросили, за что они больше всего любят ATP-Tour. В опросе приняли участие Андрей Рублёв, Стэн Вавринка, Диего Шварцман, Алехандро Давидович-Фокина и Хольгер Руне.

Рублёв: лучшая вещь в туре? Быть в туре, хахаха. Разная погода, разная еда, разные люди, разные условия, действительно значимая возможность жить в этом туре, когда ты можешь мечтать о многом, всё ведь просто.

Вавринка: самое прекрасное в туре — игроки.

Давидович-Фокина: больше всего я люблю путешествовать, посещать все города.

Шварцман: каждая страна по-своему особенная, поэтому мне нравится узнавать о культуре каждой страны.

Руне: разные города и разные условия.