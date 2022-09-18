Рублёв, Вавринка, Шварцман и другие теннисисты ответили на вопрос, почему им нравится ATP
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Мужская теннисная организация (ATP) провела опрос среди теннисистов. Спортсменов спросили, за что они больше всего любят ATP-Tour. В опросе приняли участие Андрей Рублёв, Стэн Вавринка, Диего Шварцман, Алехандро Давидович-Фокина и Хольгер Руне.
Рублёв: лучшая вещь в туре? Быть в туре, хахаха. Разная погода, разная еда, разные люди, разные условия, действительно значимая возможность жить в этом туре, когда ты можешь мечтать о многом, всё ведь просто.
Вавринка: самое прекрасное в туре — игроки.
Давидович-Фокина: больше всего я люблю путешествовать, посещать все города.
Шварцман: каждая страна по-своему особенная, поэтому мне нравится узнавать о культуре каждой страны.
Руне: разные города и разные условия.
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