Энди Маррей прокомментировал скорое воссоединение с «Большой тройкой» на Кубке Лэйвера

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей прокомментировал скорое воссоединение с «Большой тройкой» (Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер) на Кубке Лэйвера, который стартует 23 сентября.

«Я не знал, что Роджер завершит карьеру. Люди, возможно, ожидали, что это произойдёт в скором времени. Я не знал этого, когда соглашался на участие в турнире.

Поиграем с этими парнями, теперь в последний раз, все вместе. За последние несколько лет такое было нечасто. Да, быть с ними в одной команде в последний раз — нечто особенное. Я надеюсь, что Роджер сможет играть, потому что он всегда получал крутую поддержку в O2. Думаю, что атмосфера будет невероятной. Это конец чего-то особенного. Я сделаю всё возможное, чтобы насладиться этим», — цитирует Маррея Sportskeeda.