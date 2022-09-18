Надаль и Алькарас поздравили сборную Испании с золотыми медалями ЧЕ по баскетболу

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль (третья ракетка мира) и Карлос Алькарас (первый номер мирового рейтинга) высказались о победе сборной Испании по баскетболу на чемпионате Европы.

«Чемпионы! Поздравляю, команда», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях. Рафаэль также опубликовал пост с изображением чемпионов, сопроводив его аплодирующими смайликами.

«Вперёд!» — прокомментировал победу Испании Алькарас.

Сборная Испании в финальном матче Евробаскета — 2022 переиграла Францию со счётом 88:76. Самым результативным баскетболистом встречи стал Хуан Эрнангомес, записавший в свой актив 27 очков. В составе Франции больше всего баллов набрал Эван Фурнье, выступающий за «Нью-Йорк Никс» — 23 очка.