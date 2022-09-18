Надаль и Алькарас поздравили сборную Испании с золотыми медалями ЧЕ по баскетболу
Поделиться
Испанские теннисисты Рафаэль Надаль (третья ракетка мира) и Карлос Алькарас (первый номер мирового рейтинга) высказались о победе сборной Испании по баскетболу на чемпионате Европы.
«Чемпионы! Поздравляю, команда», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях. Рафаэль также опубликовал пост с изображением чемпионов, сопроводив его аплодирующими смайликами.
«Вперёд!» — прокомментировал победу Испании Алькарас.
Сборная Испании в финальном матче Евробаскета — 2022 переиграла Францию со счётом 88:76. Самым результативным баскетболистом встречи стал Хуан Эрнангомес, записавший в свой актив 27 очков. В составе Франции больше всего баллов набрал Эван Фурнье, выступающий за «Нью-Йорк Никс» — 23 очка.
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
00:04
- 18 сентября 2022
-
23:49
-
23:16
-
22:48
-
22:44
-
22:23
-
22:19
-
21:53
-
21:37
-
21:36
-
21:11
-
21:06
-
20:44
-
20:43
-
20:20
-
20:20
-
19:57
-
19:43
-
19:18
-
18:41
-
18:39
-
18:21
-
17:56
-
17:48
-
17:29
-
17:08
-
15:39
-
15:34
-
15:09
-
14:22
-
13:06
-
12:54
-
11:58
-
11:39
-
10:47
Партнерский контент