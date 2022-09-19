Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, отыграла три места. В предыдущей версии рейтинга Рыбакина, дошедшая до финала турнира в Портороже (Словения), занимала 25-е место; теперь она идёт 22-й.
В первой десятке обошлось без изменений. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 21-летняя полька Ига Свёнтек.
Рейтинг WTA. 19 сентября
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10365 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5090.
3 (3). Анетт Контавейт (Эстония)— 4300.
4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3980.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 3501.
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3480.
7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 3470.
8 (8). Кори Гауфф (США) — 3047.
9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3025.
10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2930.
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2895…
13 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 2436…
22 (25). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1855…
24 (24). Екатерина Александрова (Россия) — 1750…
30 (28). Людмила Самсонова (Россия) — 1502…
45 (45). Анастасия Потапова (Россия) — 1138.
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