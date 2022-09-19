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Рейтинг ATP на 19 сентября: лидирует Алькарас, Тим вернулся в топ-200

Рейтинг ATP на 19 сентября: лидирует Алькарас, Тим вернулся в топ-200
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Первая десятка осталась без изменений. Австриец Доминик Тим, вышедший в первый финал с 2020 года, вернулся в число 200 лучших теннисистов мира.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Рейтинг ATP. 19 сентября
1. Карлос Алькарас (Испания) — 6740.
2. Каспер Рууд (Норвегия) — 5850.
3. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.
4. Даниил Медведев (Россия) — 5065.
5. Александр Зверев (Германия) — 5040.
6. Стефанос Циципас (Греция) — 4810.
7. Новак Джокович (Сербия) — 3570.
8. Кэмерон Норри (Британия) — 3550.
9. Андрей Рублёв (Россия) — 3390.
10. Хуберт Хуркач (Польша) — 3355…
18. Карен Хачанов (Россия) — 1990…
39. Аслан Карацев (Россия) — 1130...
182. (216) Доминик Тим (Австрия) — 296.

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