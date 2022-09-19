Рейтинг ATP на 19 сентября: лидирует Алькарас, Тим вернулся в топ-200

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Первая десятка осталась без изменений. Австриец Доминик Тим, вышедший в первый финал с 2020 года, вернулся в число 200 лучших теннисистов мира.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Рейтинг ATP. 19 сентября

1. Карлос Алькарас (Испания) — 6740.

2. Каспер Рууд (Норвегия) — 5850.

3. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.

4. Даниил Медведев (Россия) — 5065.

5. Александр Зверев (Германия) — 5040.

6. Стефанос Циципас (Греция) — 4810.

7. Новак Джокович (Сербия) — 3570.

8. Кэмерон Норри (Британия) — 3550.

9. Андрей Рублёв (Россия) — 3390.

10. Хуберт Хуркач (Польша) — 3355…

18. Карен Хачанов (Россия) — 1990…

39. Аслан Карацев (Россия) — 1130...

182. (216) Доминик Тим (Австрия) — 296.