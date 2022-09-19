Чемпионская гонка ATP на 19 сентября: Медведев и Рублёв — в десятке

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первые строчки заняли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Россияне Даниил Медведев (5) и Андрей Рублёв (6) сохранили свои места в десятке рейтинга.
Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».
Чемпионская гонка ATP от 19 сентября
1. Карлос Алькарас (Испания) — 6640.
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.
3. Каспер Рууд (Норвегия) — 4885.
4. Стефанос Циципас (Греция) — 4630.
5. Даниил Медведев (Россия) — 3375.
6. Андрей Рублёв (Россия) — 3055
7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2860.
8. Александр Зверев (Германия) — 2700.
9. Хуберт Хуркач (Польша) — 2545.
10. Тейлор Фритц (США) — 2385…
17. Карен Хачанов (Россия) — 1855…
56. Аслан Карацев (Россия) — 735…
92. Павел Котов (Россия) — 509…
95. Роман Сафиуллин (Россия) — 496.
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